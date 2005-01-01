مفوض الاونروا : لا زلنا نسمع عن الحرب القادمة على غزة والحصار سبب ماّساتها ..

ابو ظبي / وكالات/

يقول فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إن تخفيف حصار غزة أمر بالغ الأهمية لإنهاء البؤس التي يعيشه سكان القطاع .

واضاف لازاريني أن الحصار الذي دام ستة عشر عامًا هو السبب الرئيسي وراء اعتماد مليوني شخص في غزة على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة.

وعندما كان الاقتصادي السويسري فيليب لازاريني يبدأ حياته المهنية في الأمم المتحدة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان هناك ما يكفي من التفاؤل في دوائر المساعدة الدولية بشأن غزة حتى اعتقد البعض أنها يمكن أن تصبح هونج كونج أخرى.

منذ ذلك الحين تدهورت الظروف تحت 16 عاما من الحصار هو عامل رئيسي في دفع أكثر من مليوني شخص داخل غزة إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية للأمم المتحدة و مساعدات أخرى.

ويتم تسليم المساعدات في الغالب من قبل وكالة "الاونروا" التي يرأسها السيد لازاريني ، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

قال السيد لازاريني: "لقد سلكت غزة المسار المعاكس بالضبط وبدلاً من منطقة مزدهرة وديناميكية ، أصبح مجتمعا يعتمد على المساعدات الانسانية."

وأعقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 انتخابات تشريعية أخفقت فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وغيرها من المنافسين العلمانيين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتبع ذلك حرب أهلية فلسطينية ، وبحلول عام 2007 ، استولت حماس على غزة ، مما أدى إلى تعميق الحصار الإسرائيلي على الأراضي ، وكذلك إغلاق مصر للحدود.

ودارت عدة حروب بين حماس وإسرائيل. وكان معظم القتلى من المدنيين الفلسطينيين.

وخلال الأسبوع الماضي ، هددت مستويات العنف المتزايدة ، التي بلغت ذروتها بمقتل سبعة مدنيين إسرائيليين بالقرب من القدس ، بحرب أخرى في فلسطين ، تكون غزة مسرحًا لها.

لكن يبدو أن التدخل الدبلوماسي الأمريكي منع اندلاع صراع جديد.

وقال السيد لازاريني إنه في حالة اندلاع حرب أخرى ، ستدخل الأونروا في حالة الطوارئ لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحاصرين.

وتفاوضت الاونروا مع إسرائيل في الحروب السابقة لإجلاء غير المقاتلين ولم شمل الأطفال الفلسطينيين الذين انفصلوا عن عائلاتهم.

وتابع لازاريني "ما زلنا نسمع متى ستكون دورة العنف التالية ، متى تكون الانتكاسة التالية؟" موضحا "لكن ، كما هو الحال مع العنف ، فإن الركود الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد في غزة هو خارج سيطرة الأونروا".

وقال السيد لازاريني "الاوضاع في غزة ستواصل سحق مستقبل الشباب الفلسطينيين بغض النظر عن مقدار ما تقدمه الأونروا من الطعام ، ومدى إدارتها للمدارس والعيادات ، أو جمع القمامة من المخيمات" موضحا "لا يمكنك تعزيز الاقتصاد في بيئة يتم فيها تقييد حركة الأشخاص والسلع والتجارة والمعاملات المالية" ، داعيا إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر منذ 14 عاما لتخفيف الحصار.

وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 1860 خلال حرب بين حماس وإسرائيل مطلع عام 2009.

ودعا القرار إلى وقف إطلاق النار و "التدفق المستمر والمنتظم للبضائع والأشخاص" من غزة وإليها واعترفت بدور الاونروا الحيوي في "تقديم المساعدة الانسانية والاقتصادية"!

منذ عام 2015 ، تم إنفاق أكثر من 5.7 مليار دولار من أموال المساعدات الدولية على غزة ، وفقًا لمنظمة أوكسفام الخيرية البريطانية وتوقعت أنه من بين 800 ألف شاب فلسطيني لا يستطيعون مغادرة غزة ، فإن 63 في المائة سيكبرون عاطلين عن العمل.

وقال السيد لازاريني ، الذي عمل رئيسًا للتسويق في Union Bancaire Privee في جنيف: "لقد تعاملنا مع غزة بنفس الطريقة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية لم يتحسن الوضع".

ويقول "إن الأونروا استثمرت في توفير التدريب المهني والدعم لبعض رواد الأعمال الشباب في مجالات الطاقة الرقمية والطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى التعليم العادي: موضحا " لكن هذه كانت "نجاحات فردية".

وأشار إلى أن السماح لسكان غزة بالسفر والتجارة والدخول إلى الأسواق الدولية والنظام المالي هو "الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لتهيئة نوع من البيئة الاجتماعية والاقتصادية".

وقال "هذا دون الحديث عن حل سياسي دائم ، لكنه على الأقل سيكون خطوة نحو وضع افضل"

و‏لعبت الولايات المتحدة دوراً أساسيًا في إنشاء الأونروا في عام 1949، وهي الجهة المانحة الرئيسية للوكالة فوصف احد مسؤولي الأمم المتحدة بشكل خاص المساهمة الأمريكية بأنها "أموال ذنب" لدعم الولايات المتحدة في إنشاء إسرائيل عام 1948.

ويوجد مقري الرئيسيين في عمان وغزة كما تعمل في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وتم تعيين السيد لازاريني رئيساً في عام 2020 بعد أن زعم ​​ قسم الأخلاقيات في الأمم المتحدة أن كبار أعضاء إدارة الأونروا ارتكبوا أفعال سيئة.

وقبل انتقاله إلى الأردن ، كان السيد لازاريني نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ، حيث تسارع الانهيار المالي في البلاد ودرس في نوشاتيل ولوزان بسويسرا ، البلد نفسه الذي نفي إليه و توفي فيه المصرفي الفلسطيني الراحل يوسف بيدس عام 1968، الذي يُقال أنه كان أكبر عقل مالي في الشرق الأوسط في العصر الحديث .

كان بيدس لاجئًا في لبنان ، حيث أسس شركة للصرافة وبنى لاحقًا إمبراطورية مالية وتجارية وأعرب عن اعتقاده بأن التوسع الاقتصادي كان عاملاً أساسياً في ولادة فلسطينية جديدة.

وعلى الرغم من انهيار إمبراطورية بيدس في عام 1966 بعد أن انقلب السياسيون اللبنانيون ضده ، إلا أنه مدين بصعوده لانفتاح لبنان ومكانته كرائد أعمال.

وفي غزة ، لن يكون أمام شركة بيدس الحديثة كما يبدو فرصة كبيرة للقيام بذلك مرة أخرى.

عن ناشيونال الاماراتية