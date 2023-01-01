  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة شؤون الأسرى والمحررين توضح ما جرى مع الأسيرات في سجن "الدامون"

الأربعاء 01 فبراير 2023 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة شؤون الأسرى والمحررين توضح ما جرى مع الأسيرات في سجن "الدامون"



رام الله/ سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إنه تم السماح للهيئات التنظيمية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتواصل مع الأسيرات، اليوم الأربعاء، لنقل روايتهن، والاطمئنان عليهن.

وأوضحا، في بيان، إن ذلك جاء بعد جهود حثيثة جرت أمس من قبل الهيئات، على خلفية الاعتداء والهجمة التي تعرضن لها الأسيرات من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لرواية الأسيرات فإن "عملية تفتيش قامت بها إدارة السجون لإحدى الغرف داخل قسم الأسيرات قبل ليلة من عملية الاقتحام، وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت وحدات القمع اليماز قسمهم، لإجراء تفتيشات، ونقلت الأسيرة ياسمين شعبان إلى العزل الانفرادي، واحتجاجا على ذلك قامت إحدى الأسيرات بمحاولة حرق الغرفة".

ولاحقا، أغلقت الإدارة القسم بعد إخراج الأسيرات من الغرفة، وفرضت جملة من (العقوبات) الجماعية بحقهن، تمثلت: بالعزل الانفرادي على مجموعة من الأسيرات لمدة 7 أيام، وعزل الأسيرات بشكل جماعي لمدة خمسة أيام، وحرمانهن من الزيارة والهاتف العمومي لمدة شهر.

وأكدت الأسيرات مجموعة من المطالب، والتي تتمثل بإنهاء عزل الأسيرات وإعادتهن إلى القسم، والكشف عن مصير الأسيرة ياسمين شعبان، التي نقلت خارج سجن (الدامون)، ووقف كافة أشكال التنكيل المستمرة بحقهن.

وفي هذا الإطار، وجه الأسرى رسالة إلى الإدارة للتأكيد على مطالب الأسيرات، وضرورة إنهاء عزلهن بأسرع وقت، وإعادة الأسيرة ياسمين شعبان إلى السجن، ووقف كافة أشكال التنكيل بحقهن، وأن السجون ستبقى في حالة استنفار، حتى تحقيق المطالب المذكورة، وأخرى تتعلق بواقع الحياة الاعتقالية للأسيرات.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

لهذا السبب .. بقاء مرافقين لبلينكن في اسرائيل

"أنا مُلزم بمنع التسهيلات".. بن غفير يأمر بإغلاق "مخابز البيتا" التي تزود الأسرى بالخبز

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

الأخبار الرئيسية

الامن الاسرائيلي يحذر نتنياهو: لا أحد يضمن رد الجهاد الاسلامي أو الاعتماد على قطر ومصر في تهدئة حماس

مصر لإسرائيل: التوتر بغزة له حل ويمكن التعامل مع حماس اما بحالة الأقصى فلا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا..

رئيس

تقرير دولي : معركة خلافة عباس ستتسبب بالآتي وهؤلاء أبرز المرشحين ..

بلينكن

"هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم