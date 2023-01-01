العالول يطلع السفير المصري على آخر التطورات الفلسطينية

رام الله/ سما/

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين ايهاب سليمان، على آخر التطورات الفلسطينية، وما آلت إليه الأمور من تدهور خطير بسبب انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد العالول لدى استقباله السفير المصري، في رام الله، أن شعبنا الفلسطيني أثبت أنه غير قابل للخضوع، أو الاستسلام، وأن عقيدة شعبنا الوطنية وارادته قائمة على الصمود والتمسك بخيارات المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وشدد على أن الحراك الدولي المتعلق بضرورة وقف التصعيد في الاراضي الفلسطينية حاجة ضرورية، ويجب أن يبقى قائما للجم الاحتلال ومستوطنيه.

من جانبه، أكد السفير سليمان متابعة جمهورية مصر العربية لما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى ينال حريته واستقلاله بالكامل.