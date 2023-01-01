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خبراء دوليون يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة..

الأربعاء 01 فبراير 2023 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء دوليون يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة..



وكالات / سما/

توقع خبراء اقتصاديون، اليوم الأربعاء،  أن يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق، في وقت يسجل فيه الدولار استقراراً إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وأشارت بيانات أميركية، في وقت سابق، إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفقًا لتلك البيانات، فإن مؤشر الدولار، انخفض، مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.029 بالمئة إلى 102.060.

وفي أحدث التعاملات، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.231 دولار، بانخفاض 0.08 بالمئة، فيما سجل اليورو الأوروبي 30.0 بالمئة إلى 1.0859 دولار.

وعند مستوى 129.98 للدولار،  فقد سجل الين الياباني أمام الدولار، بزيادة 0.10 بالمئة.

يُشار إلى أن الفيدرالي الأميركي، قام العام الماضي، برفع معدلات الفائدة مرات عدة، حيث زاد في شهر ديسمبر، وهي الأخيرة، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.

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