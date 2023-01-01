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الشيخ يطلع مساعدة وزير الخارجية الاميركي على آخر المستجدات السياسية والميدانية

الأربعاء 01 فبراير 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يطلع مساعدة وزير الخارجية الاميركي على آخر المستجدات السياسية والميدانية



رام الله / سما /

استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الأربعاء في رام الله، مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، وكيم هارينغتون من الأمن القومي، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير، خاصة في مدينة القدس وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على اراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة، والتصعيد المستمر بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال .

وشدد الشيخ خلال اللقاء مع الوفد الاميركي على ضرورة وقف اسرائيل لكافة الاجراءات احادية الجانب،  والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف كافة أشكال التصعيد، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

#حسين الشيخ #الخارجية الاميركية

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