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حكم قضائي ضد محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

الأربعاء 01 فبراير 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم قضائي ضد محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب



وكالات / سما /

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، أمس الثلاثاء، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار)، في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألزمت المحكمة رمضان بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه (نحو 331 دولارا) تعويضًا مدنيًا، ورفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت الدعوى المقدمة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد رمضان إزعاج أديب بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.

وبرأت محكمة مصرية، في ديسمبر / تشرين الأول الماضي، الإعلامي عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" الفنان محمد رمضان عبر برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي".

ورأت محكمة جنح الشيخ زايد في القاهرة أن الإعلامي عمرو أديب لم ينل من المدعي (محمد رمضان) بالسبّ والقذف، مشيرة إلى أن "ما قاله في برنامجه ما هو إلا عبارات استنكار".

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