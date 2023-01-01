5 خرافات شائعة لا تصدقها عن أمراض القلب

وكالات / سما /

هناك الكثير من الخرافات والمفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس عن أمراض القلب، والتي يتمنى أطباء القلب أن يعرفها الناس ليتوقفوا عن تصديقها، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أبرز هذه الخرافات عن صحة القلب وتصحيحها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا."

الخرافة الأولى: إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب فأنت بحاجة لتكون أقل نشاطًا

الحقيقة: أكد أطباء القلب إن هذه أكبر خرافة، لأن نمط الحياة المستقرة قاتل بطيء، وعلى العكس يقوي النشاط البدني القلب ويحسن تدفق الدم ويحافظ على صحته.

الخرافة الثانية: ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم يصاحب التقدم في السن

الحقيقة: في حين أن هذا صحيح جزئيًا لأن ضغط الدم يميل إلى الارتفاع مع تقدم العمر، إلا أنه ليس السبب في ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم لدى كبار السن، فمع تقدم العمر يحدث تصلب الشرايين هذا يجبر القلب على ضخ الدم بقوة أكبر مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، ومع ذلك فإن خطر ارتفاع الكوليسترول يعتمد في الغالب على نمط الحياة والنظام الغذائي واللياقة البدنية للفرد.

الخرافة الثالثة: إذا كنت تتناول دواء فأنت بأمان

الحقيقة: إن تناول أدوية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لا يحميك بنسبة 100٪.

تنظم أدوية الستاتينات كمية الكوليسترول التي يتم إنتاجها في الكبد ، وبالتالي تقلل الكمية الإجمالية للكوليسترول في الجسم وتقلل من خطر ترسبه في الشرايين ، ومع ذلك ، إذا واصلت نظامك الغذائي السابق المحمّل بالدهون ، فإن العقاقير المخفضة للكوليسترول لن تكون ذات فائدة كبيرة.

الخرافة الرابعة: تناول الطعام المسلوق فقط إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب

الحقيقة: في حين أن الفكرة من وراء تناول الطعام المسلوق هي وقف استهلاك الدهون، إلا أنه يمكن أن يكون للدهون آثار صحية مفيدة على الشخص، لذا يجب ادخال أطعمة بها دهون صحية، لأن قلة تناول الدهون قد يؤثر على شهية الشخص ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقلبات مزاجية.

بعد ظهور مشاكل القلب يجب التوقف عن تناول الدهون المشبعة والدهون المهدرجة جزئياً والدهون المتحولة ولكن يجب تناول الدهون غير المشبعة مثل الزيوت النباتية مثل: زيت الزيتون وتناول الأسماك الدهنية مرة أو مرتين في الأسبوع

الخرافة الخامسة: دواء السكري يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية

الحقيقة: يتبع مرض السكري ومضاعفات القلب بعضهما البعض، على الرغم من أنها تبدو للبعض أمراضًا بعيدة. هناك العديد من عوامل الخطر لمرض السكري والتي تتداخل مع أمراض القلب.

على سبيل المثال ، ارتفاع ضغط الدم والسمنة ونمط الحياة الخامل والتدخين ، فبينما تحافظ أدوية السكري على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، فإنها لن تحميك تمامًا من أمراض القلب.