ستتفاجأ.. 5 استخدامات لهاتفك الذكي ربما لا تعرفها

وكالات / سما /

لا يجب أن يقتصر استخدام الهواتف الذكية على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، بل تجب الاستفادة من جميع الميزات والأدوات المتوفرة في تلك الهواتف للمساعدة في إنجاز المهام اليومية المتعددة، وتسهيل الكثير من الأمور في جوانب حياتنا المختلفة. وفيما يلي سنذكر 5 استخدامات مفيدة لهاتفك الذكي من المُحتمل أنك لم تعرفها من قبل:

1- استخدام الهاتف للتحكم في السيارة

يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم بالسيارة عن بُعد عن طريق تطبيق (Viper SmartStart) إذ يتيح لك هذا التطبيق فتح السيارة وتشغيلها، وفتح صندوق السيارة، والعثور على موقع السيارة، وتنشيط نظام الأمان الخاص بها، والعديد من الأمور الأخرى.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- استخدام الهاتف كشريط قياس

يمكنك استخدام هاتفك الذكي لقياس أطوال الأجسام المختلفة بدلًا من شريط القياس، إذ تتوفر العديد من تطبيقات الهاتف التي يمكن أن تساعدك في قياس الأطوال باستخدام كاميرا الهاتف.

على سبيل المثال: يمكنك استخدام تطبيق (Measure) في آيفون لقياس طول جسم معين. يستخدم هذا التطبيق تقنية الواقع المعزز (AR) لحساب أبعاد الكائن. لاستخدام تطبيق Measure اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق، ووجّه كاميرا هاتفك نحو الجسم الذي ترغب في قياس طوله.

استمر في ضبط زاوية الكاميرا حتى تظهر في الشاشة دائرة بيضاء تحتوي على نقطة في داخلها.

حرّك تلك النقطة لتصبح ظاهرة فوق بداية الجسم الذي ترغب في قياس طوله وسيكون هذا المكان هو الذي سيبدأ التطبيق بالقياس منه.

بعد ذلك، اضغط فوق زر (إضافة ) Add الذي يظهر في شكل علامة الجمع (+)، ثم حرّك الهاتف عبر الجسم حتى تصبح النقطة ظاهرة فوق الطرف الآخر من الجسم.

اضغط فوق زر إضافة (+) مرة أخرى عندما تكون الدائرة فوق المكان التي تريد إنهاء القياس فيه.

3- تحويل الصور القديمة إلى صور رقمية

لست بحاجة إلى شراء ماسح ضوئي لتحويل الصور الورقية القديمة وأشرطة الأفلام القديمة إلى صور رقمية، يمكنك استخدام كاميرا هاتفك مع أحد تطبيقات الماسح الضوئي المتوفرة لهواتف آيفون، وأندرويد.

يمكنك تجربة تطبيقات مثل تطبيق (FilmBox) لتصوير أشرطة الصور القديمة بسرعة وتحويلها إلى صور رقمية عالية الجودة. وبعد تحويل تلك الصور، يمكنك تخزينها في هاتفك ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة. ويمكنك أيضًا تحويلها إلى ألبوم باستخدام تطبيق مثل (Google Photos).

تطبيق FilmBox متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل.

4- استخدام الهاتف كجهاز للتحكم في التلفاز عن بُعد

يمكنك استخدام هاتفك الذكي سواء كان آيفون أو أندرويد للتحكم في التلفاز عن بُعد، عن طريق تنزيل التطبيقات الخاصة بالشركة المُصنعّة للتلفاز، أو استخدام تطبيقات يمكن من خلالها التحكم في معظم أجهزة التلفاز الذكية مثل تطبيق ASmart Remote IR لهواتف أندرويد، وتطبيق EzRemote Lite لآيفون.

5- عرض الاتجاهات في الزجاج الأمامي في السيارة

في الأوقات التي يكون فيها الجو ضبابيًا أو ماطرًا بغزارة، يصبح من الصعب رؤية الطريق والاتجاهات، وفي هذه الحالة يمكن استخدام الهاتف الذكي للمساعدة في تحديد الاتجاهات عن طريق تطبيق (Hudway) الذي يعرض اتجاهات الطريق في الزجاج الأمامي للسيارة لتسهيل القيادة.

للبدء باستخدام هذا التطبيق أدخل الوُجهة التي ترغب في الذهاب إليها، وسيعرض التطبيق الاتجاهات في الزجاج الأمامي. وعند استخدامه تأكد من تثبيت الهاتف بشكل صحيح ومناسب حتى تتمكن من رؤية الطريق بوضوح.

تطبيق Hudway متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- إنشاء سجل للإشعارات

تتوفر في هواتف أندرويد الحديثة خاصية تسمح لك بإنشاء سجل للإشعارات يمكنك الوصول إليه حتى لو مسحت جميع الإشعارات التي ظهرت في الشاشة الرئيسية وقت وصولها.

إليك طريقة تفعيل هذه الخاصية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

انقر فوق خيار (الإشعارات) Notifications، ومن ثم (سجل الإشعارات) Notification history.

فعّل خيار (استخدم سجل الإشعارات) Use notification history.

بعد تفعيل هذه الخاصية سيظهر لك سجلًا للإشعارات التي ستصلك لاحقًا تحت خيار (استخدم سجل الإشعارات) Use notification history.