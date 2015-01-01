علماء الفلك يعثرون على 8 إشارات قد تكون أتت من حضارات خارجية

وكالات / سما /

درس المشاركون في مشروع Breakthrough Listen الدولي الموجات اللاسلكية المنبثقة من 820 نظاما نجميا هي الأقرب إلينا، وفقا لتقرير RT.

واكتشفوا على الفور 8 نجوم مرشحة لتكون إشارات لاسلكية يُحتمل أن تنتج عن حضارات خارج كوكب الأرض، قد نُشرت نتائج دراسة علماء الفلك في مقال في مجلة Nature Astronomy العلمية الفلكية.

وجاء في المقال:" قد وضعنا نظام الذكاء الاصطناعي الذي يسمح بالبحث عن إشارات يحتمل أن تبعث بها حضارات متطورة ذات تكنولوجيا عالية داخل موجات لاسلكية، واستطعنا فرز 8 إشارات فريدة من نوعها وردت من خارج الأرض لم يسبق لعلماء الفلك أن رصدوها، ولم يتم إثبات أي من تلك الإشارات خلال الأرصاد المتكررة التالية.

وفى نهاية يوليو 2015، أطلق رجل الأعمال الروسي يوري ميلنر، وعالم الكونيات البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ، مشروع Breakthrough Listen كجزء من برنامج المبادرات الخارقة الرامي إلى البحث عن إشارات واردة من حضارات خارج كوكب الأرض.

وقد خصص ميلنر في إطار البرنامج المذكور 100 مليون دولار لإنشاء شبكة من التلسكوبات اللاسلكية تهدف إلى البحث عمّا يسمى بـ"البصمات التقنية"، للإشارات الكونية الاصطناعية.

ومن أجل البحث عن "بصمات تقنية"، طوّرت مجموعة من علماء الفلك بقيادة المدير التنفيذي لبرنامج المبادرات الخارقة، بيتر فوردين، نظاما للذكاء الاصطناعي قادرا على "غربلة" الكمية الهائلة من البيانات التي يتم جمعها بواسطة مراصد Breakthrough Listen. وتم اختبار عمل هذه الخوارزمية من قبل العلماء على البيانات التي تم جمعها منذ عام 2016 أثناء رصد أقرب 820 نجما باستخدام تلسكوب GBT اللاسلكي الأمريكي.

في المجموع، رصد علماء الفلك كلا من هذه النجوم لمدة 480 ساعة تقريبا، وتم خلالها تسجيل جميع الإشارات اللاسلكية المنبعثة من هذه النجوم وتحليلها بطريقة خاصة باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي الذي يقوم تلقائيا بتصفية جميع الإشارات الطبيعية والتداخلات الناتجة عن الأجسام الأرضية والأقمار الصناعية التي تدور في مداراتها، ويسجل فقط تلك الانبعاثات من موجات الراديو التي يحتمل أن تكون ذات طبيعة اصطناعية.

وخلال فترة رصد هذه النجوم بالكامل، تمكن المشاركون في برنامج Breakthrough Listen من تسجيل ثماني إشارات لاسلكية في وقت واحد، تتفق مع معايير "البصمات التقنية"، وكانت تلك الموجات اللاسلكية ناتجة عن خمسة نجوم قريبة HIP 56802 وHIP 118212 وHIP 62207 وHIP 54677 و HIP 13402، وأحدثت النجوم الثلاثة الأخيرة، كما لاحظ العلماء، ظهور دفعتيْن مختلفتيْن من الموجات اللاسلكية في وقت واحد، ترشحان لأن تكونا من الإشارات الواردة من حضارات خارج كوكب الأرض.

وتبعد كل هذه النجوم الخمسة عن الأرض، كما لاحظ العلماء، مسافة قصيرة نسبيا، أي من 30 إلى 90 سنة ضوئية، مما يجعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص لإجراء مزيد من الدراسة، وحتى الآن، لم تنجح جهود علماء الفلك ولم تؤدي الأرصاد المتكررة لهذه النجوم باستخدام كل من GBT والتلسكوبات الأخرى إلى إعادة تثبيت تلك "البصمات التقنية" التي وجدها نظام الذكاء الاصطناعي في بيانات مشروع Breakthrough Listen.

أما عدم وجود إشارات متكررة، كما لاحظ فوردن وزملاؤه، فلا يسمح لنا حتى الآن بالقول إن "البصمات التقنية" المحتملة التي اكتشفوها نتجت عن حضارات خارج كوكب الأرض، ويأمل العلماء، بإن تساعد الأرصاد اللاحقة للنجوم الخمسة التي ولّدتها بمساعدة التلسكوبات الأرضية والمدارية، علماء الفلك في الحصول على إجابة لا لبس فيها على هذا السؤال في الأعوام القادمة.