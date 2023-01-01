الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

أريحا / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، بحواجز اقامتها منذ السبت الماضي، حيث تقوم بايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخول المواطنين إلى المدينة والخروج منها.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت قنابل إضاءة ليلة أمس في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة، في حين أغلق شبان مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلال.