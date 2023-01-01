  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

الأربعاء 01 فبراير 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس



أريحا / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، بحواجز اقامتها منذ السبت الماضي، حيث تقوم بايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخول المواطنين إلى المدينة والخروج منها.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت قنابل إضاءة ليلة أمس في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة، في حين أغلق شبان مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلال.

#أريحا #حصار اريحا #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

لهذا السبب .. بقاء مرافقين لبلينكن في اسرائيل

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

"أنا مُلزم بمنع التسهيلات".. بن غفير يأمر بإغلاق "مخابز البيتا" التي تزود الأسرى بالخبز

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مصر لإسرائيل: التوتر بغزة له حل ويمكن التعامل مع حماس اما بحالة الأقصى فلا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا..

رئيس

تقرير دولي : معركة خلافة عباس ستتسبب بالآتي وهؤلاء أبرز المرشحين ..

بلينكن

"هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم