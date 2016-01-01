ترامب: أثق ببوتين أكثر من الاستخبارات الأميركية

القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنّه يثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر مما يثق بالاستخبارت الأميركية.

وأشار ترامب في منشور على موقع “Truth Social” الاجتماعي الخاص به، إلى التعليقات التي أدلى بها بعد اجتماعه مع بوتين في هلسنكي، عام 2018، عندما قال إنّه “لا يرى أي سبب” لتدخل روسيا في انتخابات عام 2016 على الرغم مما أفاد به مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI”.

وصرّح ترامب بأنّه “يثق ببوتين أكثر من أصحاب الهمم الواهنة، ممن يعملون في الاستخبارات الأميركية” أثناء مشاركته لمقال تشارلز مكغونيغال، المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، أحد الشخصيات البارزة في تحقيقات المكتب بشأن علاقات حملة ترامب مع روسيا قبل انتخابات 2016، وفق “الميادين”.

وقد تم القبض على مكغونيغال مؤخراً للاشتباه به في عدد من الجرائم، بما في ذلك “العمل مع كبار رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات”.

وتابع ترامب، في منشوره على “Truth Social”: “أذكر حينما سألني في هلسنكي أحد المراسلين بشكلٍ أساسي، من أثق فيه أكثر، الرئيس الروسي بوتين، أم أصحاب الهمم الواهنة في الاستخبارات لدينا. كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا أشخاص سيئين حقاً مثل جيمس كومي مكابي (الذي خضعت زوجته للتحقيق وساعدتها هيلاري كلينتون) وكذلك برينان بيتر سترزوك (الذي تعمل زوجته في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC)، وعشيقته ليزا بيغ”.

وقال ترامب: “الآن أضف إلى هؤلاء مكغونيغال وغيره من الحقراء إلى القائمة. فمن تختار، بوتين أم هؤلاء الفاشلين؟”

وقد تعرض ترامب أكثر من مرة لانتقادات متكررة لانحيازه لبوتين، كرئيس سابق للولايات المتحدة الأميركية، وبعد خروجه من البيت الأبيض.