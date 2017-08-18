بعد 5 سنوات من اعتقالهم: الاحتلال يحكم على أربعة أسرى مقدسيين

القدس المحتلة / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، أحكامًا بحقّ أربعة أسرى مقدسيين لمدد متفاوتة، وصلت إلى 19 عاما، بعد خمس سنوات على اعتقالهم.

‏وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، بأن محكمة الاحتلال أصدرت حكما بالسجن بحق الأسير محمد فهمي الفروخ (44 عاما)، لمدة 19 عاما، وقد اُعتقل بتاريخ 22/8/2017، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

كما صدر حكما بالسجن لمدة 13 عاما بحق الأسير محمد منصور العباسي (23 عاما)، وقد اُعتقل 18/8/2017، والأسير المقدسي أمير نادر فهمي الفروخ (24 عامًا) صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عاما، وقد اُعتقل بتاريخ 5/9/2017.

والأسير أحمد سعدي ابو خلف (23 عاما)، قد صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عامًا، وقد اُعتقل بتاريخ 11/9/2017.