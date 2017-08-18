  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد 5 سنوات من اعتقالهم: الاحتلال يحكم على أربعة أسرى مقدسيين

الأربعاء 01 فبراير 2023 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، أحكامًا بحقّ أربعة أسرى مقدسيين لمدد متفاوتة، وصلت إلى 19 عاما، بعد خمس سنوات على اعتقالهم.

‏وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، بأن محكمة الاحتلال أصدرت حكما بالسجن بحق الأسير محمد فهمي الفروخ (44 عاما)، لمدة 19 عاما، وقد اُعتقل بتاريخ 22/8/2017، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

كما صدر حكما بالسجن لمدة 13 عاما بحق الأسير محمد منصور العباسي (23 عاما)، وقد اُعتقل 18/8/2017، والأسير المقدسي أمير نادر فهمي الفروخ (24 عامًا) صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عاما، وقد اُعتقل بتاريخ 5/9/2017.

والأسير أحمد سعدي ابو خلف (23 عاما)، قد صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عامًا، وقد اُعتقل بتاريخ 11/9/2017.

#اعتقال #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

لهذا السبب .. بقاء مرافقين لبلينكن في اسرائيل

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

"أنا مُلزم بمنع التسهيلات".. بن غفير يأمر بإغلاق "مخابز البيتا" التي تزود الأسرى بالخبز

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مصر لإسرائيل: التوتر بغزة له حل ويمكن التعامل مع حماس اما بحالة الأقصى فلا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا..

رئيس

تقرير دولي : معركة خلافة عباس ستتسبب بالآتي وهؤلاء أبرز المرشحين ..

بلينكن

"هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم