لليوم الثاني: الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية ردا على التنكيل بالأسيرات

رام الله / سما /

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، خطواتهم الاحتجاجية، ردا على الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات وأسرى "النقب"، و"عوفر"، و"مجدو."

وبدأ الأسرى في سجون الاحتلال، منذ يوم أمس، بإرجاع وجبة الإفطار، وعدم الخروج لما يسمى بـ"الفحص الأمني".

وسادت أمس حالة من التوتر في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاعتداء بالضرب على عدد من الأسيرات في سجن "الدامون"، ورشهن بالغاز المسيل للدموع، وغاز الفلفل، والتنكيل بالأسرى في عدة سجون، واستمرار عزل عدد منهم.

يُذكر أن سّجون الاحتلال تشهد منذ أيام حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع، بحقّ عدة أقسام في سجون (عوفر، والنقب، ومجدو، والدامون)، رافقها عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، والاستيلاء على مقتنياتهم.