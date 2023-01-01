فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- استقالة رئيس نقابة المحامين بسبب فضيحة جنسية
- فلسطيني دعس جنديين وهرب وسلم نفسه وأكد ان الدعس حادث طرق
- اليوم رد الحكومة على اخلاء الخان الأحمر
- المستشارة القانونية ستقدم اليوم رأيها القانوني في اصلاح القضاء وستعارض هذه الإصلاحات
- مدير قسم زرع الأعضاء في مستشفى هداسا د.عبد خلايلة وجراح الاوعية الدموية في مستشفى رمبام بحيفا د. سامر ذياب قاما وللمرة الأولى بزرع كلى لمريضين في مستشفى بغزة
* "هآرتس":
- بلينكين: الولايات المتحدة تعارض توسيع الاستيطان وضم الضفة والمس بالوضع الراهن في الأقصى
- الرئيس عباس: لا رادع لإسرائيل
- عشرات الفلسطينيين يغلقون مدخل جبل المكبر احتجاجا على هدم البيوت
- ضباط كبار في الجيش يخشون من التعبير عن مواقفهم المهنية لأنها تتعارض مع مواقف الوزراء بن غفير وسموتريش
- قنبلة قانونية جديدة: تقديم اقتراح قانون يمنع الاضراب للنقابات
- الحكومة الجديدة ستواجه اليوم قضية الخان الأحمر وستقدم ردها على قرار المحكمة بإخلاء الخان
* "معاريف":
- استقالة رئيس نقابة المحامين على خلفية أخلاقية جنسية
- بلينكن: إضعاف الديمقراطية يعتبر مخاطرة للعلاقات بين تل ابيب وواشنطن
- وزراء يهاجمون بلينكن: اهتم فقط بقضايا دولتك
- إصابة جنديين بحادث طرق والسائق الفلسطيني يسلم نفسه ويؤكد ان هذه ليست عملية وانما حادث طرق بسبب أحوال الطقس