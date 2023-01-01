رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- استقالة رئيس نقابة المحامين بسبب فضيحة جنسية

- فلسطيني دعس جنديين وهرب وسلم نفسه وأكد ان الدعس حادث طرق

- اليوم رد الحكومة على اخلاء الخان الأحمر

- المستشارة القانونية ستقدم اليوم رأيها القانوني في اصلاح القضاء وستعارض هذه الإصلاحات

- مدير قسم زرع الأعضاء في مستشفى هداسا د.عبد خلايلة وجراح الاوعية الدموية في مستشفى رمبام بحيفا د. سامر ذياب قاما وللمرة الأولى بزرع كلى لمريضين في مستشفى بغزة

* "هآرتس":

- بلينكين: الولايات المتحدة تعارض توسيع الاستيطان وضم الضفة والمس بالوضع الراهن في الأقصى

- الرئيس عباس: لا رادع لإسرائيل

- عشرات الفلسطينيين يغلقون مدخل جبل المكبر احتجاجا على هدم البيوت

- ضباط كبار في الجيش يخشون من التعبير عن مواقفهم المهنية لأنها تتعارض مع مواقف الوزراء بن غفير وسموتريش

- قنبلة قانونية جديدة: تقديم اقتراح قانون يمنع الاضراب للنقابات

- الحكومة الجديدة ستواجه اليوم قضية الخان الأحمر وستقدم ردها على قرار المحكمة بإخلاء الخان

* "معاريف":

- استقالة رئيس نقابة المحامين على خلفية أخلاقية جنسية

- بلينكن: إضعاف الديمقراطية يعتبر مخاطرة للعلاقات بين تل ابيب وواشنطن

- وزراء يهاجمون بلينكن: اهتم فقط بقضايا دولتك

- إصابة جنديين بحادث طرق والسائق الفلسطيني يسلم نفسه ويؤكد ان هذه ليست عملية وانما حادث طرق بسبب أحوال الطقس