تقرير: من المتوقع أن يعيد لبنان إلى إسرائيل الشخص الذي عبر إلى أراضيه

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية ، صباح اليوم (الأربعاء) ، اسم المواطن العربي الإسرائيلي الذي عبر الحدود بين البلدين في منطقة الجليل الغربي يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن هناك نية لإعادة الرجل إلى إسرائيل .

وقال مصدر أمني إن الفلسطيني فريد طه الذي تسلل من فلسطين المحتلة إلى الأراضي اللبنانية الاثنين الماضي أبلغ محققي استخبارات الجيش أنه «جاء إلى لبنان بحثاً عن عمل».

وطه في العقد الثالث من العمر، من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948. وقد شوهد يتجول في أحياء بلدة الضهيرة الحدودية فأوقفه الأهالي وسلموه إلى استخبارات الجيش في صور، قبل أن ينقل إلى مقر استخبارات الجنوب في ثكنة زغيب في صيدا.

إلا أنه لاحقاً غيّر في إفادته وقال إنه «من فلسطينيي مخيمات لبنان واجتاز الحدود الجنوبية باتجاه القدس قبل أن يعود أدراجه». وبحسب المصدر، تبين أن طه يعاني اضطراباً نفسياً وعصبياً، وسيرحّل بعد انتهاء الإجراءات إلى الأراضي المحتلة عبر رأس الناقورة.