  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو ردينة : لا يمكننا العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب إجراءاتها أحادية الجانب

الأربعاء 01 فبراير 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة : لا يمكننا العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب إجراءاتها أحادية الجانب



رام الله/ سما/

قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية "لا تستطيع" العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل "تفعل ما تفعله".

وأوضح أبو ردينة في تصريحات لمراسلة (CNN) بيكي أندرسون، أن "كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل ومن جانبنا يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ونعود إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة".

وأضاف: "لكن طالما أن الإسرائيليين يفعلون ما يفعلونه، فإنهم يتخذون جميع الإجراءات أحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة، وحتى الآن، لا يمكننا العودة إلى التنسيق الأمني".

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، أنها أوقفت التنسيق مع إسرائيل، بعد تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وبخاصة في مدينة جنين والقدس.

وجاءت تصريحات أبو ردينية بعد ساعات من مباحثات أجراها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن"، مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في رام الله، الثلاثاء، لبحث خفض التوترات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

لهذا السبب .. بقاء مرافقين لبلينكن في اسرائيل

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

"أنا مُلزم بمنع التسهيلات".. بن غفير يأمر بإغلاق "مخابز البيتا" التي تزود الأسرى بالخبز

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مصر لإسرائيل: التوتر بغزة له حل ويمكن التعامل مع حماس اما بحالة الأقصى فلا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا..

رئيس

تقرير دولي : معركة خلافة عباس ستتسبب بالآتي وهؤلاء أبرز المرشحين ..

بلينكن

"هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم