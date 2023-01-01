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فيديو.. اتحاد الدير وخدمات المغازي يؤجلان الحسم للجولة الأخيرة

الأربعاء 01 فبراير 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اتحاد الدير وخدمات المغازي يؤجلان الحسم للجولة الأخيرة



غزة / سما /

تأجل تحديد هوية الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأولى، بعد فوز اتحاد دير البلح وخدمات المغازي على الرباط والقادسية تواليا، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 وقبل الأخير من الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وفاز اتحاد دير البلح على نظيره الرباط (3-1).

وتناوب على تسجيل أهداف اتحاد "الدير" محمد المنايعة، وإبراهيم أبو شكيان، ومحمد أبو عمران، أما هدف الرباط الوحيد فأحرزه محمد الحواجري.

ورفع الفائز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز التاسع والأخير، ليتأكد هبوطه للدرجة الثالثة.

خدمات المغازي – القادسية (5-1)

وتفوق خدمات المغازي على ضيفه القادسية بسهولة (5-1).

وأحرز خماسية المغازي محمود الناطور بالخطأ في مرماه، ومحمد الأبزل، ومحمود أبو عيادة من ركلة جزاء، وإبراهيم البحراوي، وسليمان السميري، فيما سجل هدف القادسية الوحيد محمود الغول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المغازي إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد القادسية عند 15 نقطة في المركز الثامن، بفارق المواجهات المباشرة خلف خدمات دير البلح، ليؤمن كلا الطرفين البقاء في الدرجة الثانية.

شباب معن – الصلاح (3-1)

كما ضمن شباب معن التواجد الموسم القادم في الدرجة الثانية، بعد فوزه على الصلاح (3-1).

وسجل أهداف معن محمد حسين "هدفين", ومرشد النجار، في حين دوّن هدف الصلاح محمود أبو شاويش من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد معن إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة أمام الاستقلال، وتجمد رصيد الصلاح عند 25 نقطة في المركز الثالث.

جماعي رفح – خدمات دير البلح (0-0)

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء جماعي رفح مع خدمات دير البلح، ليرتفع رصيد الجماعي إلى 20 نقطة في المركز الرابع، ويصل رصيد خدمات "الدير" إلى 15 نقطة في المركز السابع.

ومن المنتظر أن يتم تحديد هوية الصاعد للدرجة الأولى في الجولة 18، والأخيرة التي تقام الأسبوع المقبل.

 

#دوري الثانية #اتحاد دير البلح #الرباط #خدمات المغازي #القادسية #شباب معن #جمعية الصلاح #جماعي رفح #خدمات دير البلح

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