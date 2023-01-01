أكبر المستفيدين من تأجيل الجولة القادمة بدوري غزة

غزة / سما /

أضحى فريق شباب رفح, أكبر المستفيدين من قرار تأجيل الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.



وكان اتحاد القدم قد أعلن تأجيل منافسات الأسبوع القادم من دوري الممتازة, بسبب تكرار شغب الملاعب في المباريات.



وأوضح شباب رفح, أن لاعبه طارق أبو غنيمة بحاجة 7-10 أيام للراحة, بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء اتحاد الشجاعية في الجولة السابعة عشرة.



وبيّن أن أبو غنيمة قد يكون جاهزا للجولة الثامنة عشرة أمام شباب خانيونس, وترتبط مشاركته بمدى قدرته على التعافي من إصابة العضلة الضامة.



يشار إلى أن أبو غنيمة من أفضل المهاجمين في قطاع غزة, خاصة أنه حصد جائزة لقب هداف دوري الممتازة في الموسم الماضي.