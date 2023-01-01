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محرز يكشف أسرار جوارديولا في مانشستر سيتي

الأربعاء 01 فبراير 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محرز يكشف أسرار جوارديولا في مانشستر سيتي



وكالات / سما /

كشف الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن الطريقة التي يعتمد عليها مدربه الإسباني بيب جوارديولا لتحفيزه هو لاعبي الفريق من أجل تحقيق الانتصارات.

وكان بيب جوارديولا صنع الحدث منذ أيام مضت، عندما أكد أن المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لا تعتبر أولوية قصوى بالنسبة له، خاصة أنه فاز به كثيرا في الأعوام الأخيرة.

وتحدث رياض محرز، لقناة "TALK SPORT"، قائلا :"بيب دائما ما يكون واضحا، هو لا يضع علينا أدنى ضغط بخصوص اللقب، وقال لنا نفس الكلام الذي صرح به للإعلام".

وزاد في السياق ذاته: "هو يريد منا دائما أن نكون أنفسنا، ونقدم دائما أفضل ما عندنا خلال كل مباراة، وبصفة خاصة خلال الأشواط الثانية، لأنه يعلم أن المنافسين سيجدون صعوبة بالغة في الفوز علينا، وبعدها يحدث ما يحدث".

وختم: "هو يقول لنا دائما إننا يجب أن نقدم الأفضل، ونلعب بالطريقة المعتادة، وبعدها سنرى ما الذي سيحدث فوق أرضية الميدان".

ويعيش رياض محرز فترة توهج منذ بداية 2023، حيث رشح لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج وفي ناديه مانشستر سيتي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، بعدما استرجع فعاليته أمام المرمى.

وتمكن صاحب القدم اليسرى السحرية من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين آخرين، خلال آخر 5 مباريات له رفقة "الستيزينز" في كل البطولات.

#رياض محرز #مانشستر سيتي #جوارديولا #الستيزينز

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