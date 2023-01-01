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الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت في مناطق متفرقة بالضفة

الأربعاء 01 فبراير 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت في مناطق متفرقة بالضفة



رام الله / سما /

 هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلين ومنشآت في مناطق متفرقة بالضفة. 

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك الجرافات ترافقها قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية الولجة في بيت لحم، وهدمت منزلاً بمساحة 100 متر مربع، يعود للمواطن خليل احمد سليم عوض الله، فيما هدمت منزلاً قيد الإنشاء في بيت جالا، مكون من طابق واحد يعود للمواطن جورج فرح النجار.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوة الإسرائيلية هدمت منزل النجار رغم حصوله على قرار من إحدى المحاكم الإسرائيلية، بعدم وقف البناء في منزله.

وفي القدس المحتلة، هدمت الجرافات الإسرائيلية غرفة خشبية للمواطن صلاح حجازي في حي العباسية ببلدة سلوان، فيما هدمت منشأة قيد الإنشاء في صور باهر، تحتوى على معدات ومواد بناء، تعود للمواطن أكرم عميرة.

وفي سلفيت، هدمت جرافات إسرائيلية منشأة زراعية "بركس" بمساحة 500 متر، تعود للمواطن راتب جودة، في بلدة دير بلوط.

وتتذرع غالباً قوات الاحتلال بعمليات الهدم بحجة عدم الترخيص.

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