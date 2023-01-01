أتلتيكو مدريد يتعاقد رسمياً مع نجم توتنهام قبل انتهاء سوق الانتقالات

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً تعاقده مع الأيرلندي مات دوهيرتي ظهير أيمن توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتوصل الظهير الأيمن الأيرلندي ابن 31 عاماً لاتفاق مع توتنهام هوتسبير لفسخ عقده بالتراضي من أجل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بشكلٍ نهائي.

وأشار موقع أتلتيكو مدريد الرسمي على الإنترنت إلى تعاقده مع مات دوهيرتي لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي بصفقة انتقال حر.

وأوضح الموقع أن النادي المدريدي سيقدم لاعبه الجديد مات دوهيرتي بعد ظهر اليوم الأربعاء للجماهير والإعلام.

وأكمل الموقع أن أتلتيكو مدريد سعيد بالتعاقد مع ظهير أيمن صلب دفاعياً سيستفيد منه الفريق كثيراً في الوقت المتبقي من هذا الموسم.