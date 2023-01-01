  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو مدريد يتعاقد رسمياً مع نجم توتنهام قبل انتهاء سوق الانتقالات

الأربعاء 01 فبراير 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يتعاقد رسمياً مع نجم توتنهام قبل انتهاء سوق الانتقالات



وكالات / سما /

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً تعاقده مع الأيرلندي مات دوهيرتي ظهير أيمن توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتوصل الظهير الأيمن الأيرلندي ابن 31 عاماً لاتفاق مع توتنهام هوتسبير لفسخ عقده بالتراضي من أجل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بشكلٍ نهائي.

وأشار موقع أتلتيكو مدريد الرسمي على الإنترنت إلى تعاقده مع مات دوهيرتي لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي بصفقة انتقال حر.

وأوضح الموقع أن النادي المدريدي سيقدم لاعبه الجديد مات دوهيرتي بعد ظهر اليوم الأربعاء للجماهير والإعلام.

وأكمل الموقع أن أتلتيكو مدريد سعيد بالتعاقد مع ظهير أيمن صلب دفاعياً سيستفيد منه الفريق كثيراً في الوقت المتبقي من هذا الموسم.

#أتلتيكو مدريد #توتنهام

الأكثر قراءة اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

بعد عمليّة القدس.. زعيم المُعارضة التركيّة “يُشارك الشعب الإسرائيلي آلامه” ويُعزّي نتنياهو!

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

لهذا السبب .. بقاء مرافقين لبلينكن في اسرائيل

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

رئيس

تقرير دولي : معركة خلافة عباس ستتسبب بالآتي وهؤلاء أبرز المرشحين ..

بلينكن

"هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

Screenshot_41

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم