رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل بيليرين للدوري البرتغالي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي بالساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن انتقال لاعبه الإسباني هيكتور بيليرين لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وينضم بيليرين لسبورتنج لتعويض رحيل بيدرو بورو، الذي وقع على عقود انتقاله لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في يناير، ليرحل هيكتور عن الكامب نو بعد وصوله للنادي بخمسة أشهر فقط.

وشارك بيليرين مع برشلونة في سبع مباريات فقط بالنصف الأول من الموسم، ثلاثة منهم على مستوى الدوري الإسباني، بإجمالي دقائق بلغ 494 دقيقة في كل المسابقات، وتعرض للإصابة وغاب بسببها عن البارسا في خمس مباريات.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي” توصل برشلونة وسبورتنج لشبونة إلى اتفاق لانتقال هيكتور بيليرين، ويعبر النادي عن شكره وامتنانه للاعب على تفانيه في العمل، ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل”.

وكان بيليرين قد انضم للبارسا بعدما فسخ عقده مع أرسنال الإنجليزي، ليعود للنادي الكتالوني بعد خروجه من النادي بنحو 11 عاماً، حيث كان ينشط في أكاديمية لا ماسيا قبل المغادرة إلى لندن في 2011.