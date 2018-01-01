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رسمياً.. أرسنال يُعلن ضم جورجينيو من تشيلسي

الأربعاء 01 فبراير 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. أرسنال يُعلن ضم جورجينيو من تشيلسي



وكالات / سما /

أعلن نادي أرسنال رسمياً ضم لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للجانرز على تويتر صورة للنجم الإيطالي بقميص المدفعجية، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الكروية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن جورجينيو انتقل للجانرز بعقدٍ قيمته 12 مليون باوند، وستكون مُدة العقد 18 شهراً.

ويأتي تحرك أرسنال لتدعيم خيارات المُدرب ميكل أرتيتا في مركز لاعب الوسط في ظل الموسم المُبهر الذي يُقدمه الفريق حتى الآن.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، مع العلم أن الجانرز لعبوا مُباراةً أقل.

ويبلغ جورجينيو من العُمر 31 سنة، ويُجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي.

وكان النجم الإيطالي ذو الأصول البرازيلية قد مثل ألوان تشيلسي في الفترة بين 2018 و2022.

ومثل جورجينيو ألوان تشيلسي في 213 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 29 هدفاً، وصنع 9 أهداف لزملائه.

وسبق للنجم الإيطالي اللعب لصالح فرق ساسولو ونابولي وهيلاس فيرونا في إيطاليا، وله في رصيده الدولي 46 مُباراة مع مُنتخب إيطاليا الأول.

#أرسنال #تشيلسي

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