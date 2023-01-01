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الأسيرات في رسالة صوتية مسربة لهن : هل سنجد من ينصرنا؟!

الأربعاء 01 فبراير 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيرات في رسالة صوتية مسربة لهن : هل سنجد من ينصرنا؟!



رام الله / سما /

 وجهن الأسيرات في سجن "الدامون" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسالة صوتية مسربة، للشعب الفلسطيني.

وأشارت إحدى الأسيرات في التسجيل الصوتي الذي نشره مركز إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، إلى ما يتعرضن له من اضطهاد وتنكيل من قبل إدارة سجون الاحتلال.

ووجهت الأسيرة رسالة الأسيرات بالتساؤول: "نرسل صرختنا إلى كل من يردد خيتا تحريرك همي ، أين عزائمكم وانتصاركم لنا، أم أنها مجرد أناشيد تتسلون بها لتمضي في أوقاتكم دون رصيد عملي .. من سينصرنا ويلقن العدو درسًا يتعلم منه ألا يتطاول على بناتكم؟".

وأضافت: "أم ننتظر أسير آخر ينتصر لنا مثل الأسير يوسف المبحوح، في القمعة الأولى التي تعرضنا لها؟".

وتابعت: "أين من يحررنا بعد وقوعنا في الأسر، حين أدينا واجب الوطن والمقدسات بكل ما امتلكت أيدينا رغم بعض اصابات البعض منا، والتي تصاحبنا، حتى باتت آلام أجسادنا يفتك بها برد الزنازين .. هذه صرختنا نعليها، فهل نجد من ينصرنا ويدفع أذى الأعداء عنا".

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