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نيكي هايلي ستعلن الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

الأربعاء 01 فبراير 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيكي هايلي ستعلن الترشح لرئاسة الولايات المتحدة



وكالات

نيكي هايلي ، التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب ، ستعلن في غضون أسبوعين تقريبًا عن ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024.

أخبر أحد مساعدي هايلي وسائل الإعلام الأمريكية أن اليوم (الأربعاء) أنصار وصحفيي هايلي سيتلقون دعوة عبر البريد الإلكتروني لحضور حدث سيعقد يوم الأربعاء ، 15 فبراير في تشارلستون ، ساوث كارولينا ، حيث ستعلن هايلي علنًا أنها ترشح نفسها وستواجه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لقيادة الحزب الجمهوري.

الشخص الذي من المحتمل أن يعلن قريباً عن الترشح للرئاسة هو حاكم فلوريدا ، رون ديسانتيس ، عندما وضعته بعض استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة في موقع متقدم ضد ترامب في الانتخابات التمهيدية لقيادة الحزب الجمهوري.

المرشحون المحتملون الآخرون الذين ورد ذكرهم كمنافسين محتملين للرئاسة هم نائب الرئيس السابق مايك بنس ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

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