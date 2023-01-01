ايران تكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على أصفهان المنسوب لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "نور نيوز" ، صباح اليوم (الأربعاء) ، أن الطائرات بدون طيار والذخيرة التي استخدمت في الهجوم على مصنع الأسلحة في أصفهان ، أدخلتها "مجموعات كردية مقرها إقليم كردستان العراق إلى إيران.

ووفقا للوكالة الإيرانية فقد دخلت أجزاء من المروحيات المسيّرة التي استخدمت في تنفيذ العمل العدائي ضد المنشأة الدفاعية في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد متفجرة، الى إيران بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن هذه الجماعات وبأمر من جهاز أمن أجنبي، وعقب تلقيها أجزاء من قطع المُسيّرات والمواد المتفجرة، قامت بإدخالها الى ايران من أحد الطرق التي يتعذر الوصول إليها في شمال غرب البلاد، وتسليمها إلى أحد المندسين معها في إحدى المدن الحدودية لإيران.

وتشير المعطيات الى أنه تم تجميع الأجزاء والمواد المذكورة أعلاه في ورشة مجهزة باستخدام قوات مدربة واستخدمت في هجوم عدائي على المنشأة التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان.

ومنذ بضعة أشهر، ألقت وزارة الأمن الإيرانية القبض على مجموعة إرهابية من أعضاء مجموعة كردية معادية لايران نظمتها وكالة التجسس الصهيونية لتفجير منشآت صناعية في أصفهان.

كان المعتقلون الذين تم تدريبهم على تنفيذ عمليات تخريبية من قبل عملاء الموساد في دولة أجنبية، يخططون لتفجير منشآت مهمة في أصفهان من خلال نقل معدات ومواد متفجرة متطورة للغاية إلى ايران عبر إقليم كردستان العراق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، الاثنين الماضي ، من مصادر مطلعة على التفاصيل ، أن "الهجوم على المصنع العسكري في إيران نفذته طائرات إسرائيلية بدون طيار ، وأن المصنع كان مخصصًا لإنتاج أسلحة متطورة . " كما أفادت التقارير أنهم تمكنوا من خلال الهجوم من إصابة أربع مناطق مختلفة بدقة. وبحسب صور الأقمار الصناعية من المنطقة ، يبدو أنه على الرغم من أن الإيرانيين وصفوا الأضرار بأنها طفيفة ، إلا أن المهمة "توجت بالنجاح".