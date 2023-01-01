مقترح يهدّد طلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​الإسرائيلي "الكابينيت" اقتراحا جديدا، بموجبه ستتوقف إسرائيل عن الاعتراف بالدرجات الأكاديمية التي يحصل عليها فلسطينيون من الداخل الفلسطيني المحتل في المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

وقدف الاقتراح الذي يروج له وزير الزراعة آفي ديختر لإضعاف العلاقة بين الفلسطينيين بالضفة وفلسطينيي الداخل.

وأشارت القناة أن القائمين على الاقتراح يرون أن المناهج التي تدرسها الجامعات الفلسطينية تبث الروح الوطنية، وهذا ينعكس على طلابها الذين ينقلون هذه الأفكار لطلابهم بعد تخرجهم وعملهم في المؤسسات التعليمية المختلفة.