الشيخ: القيادة تدعو لاجتماع لبحث الرد على التصعيد الإسرائيلي

رام الله / سما /

اكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ان القيادة الفلسطينية دعت لاجتماع مساء الجمعة القادم لبحث سبل الرد على استمرار مسلسل التصعيد الاحتلالي.

وطالب الشيخ، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف مجزرة هدم بيوت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. بعد ساعات قليلة من مغادرة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لفلسطين ولقائه مع الرئيس محمود عباس.

وقال الشيخ: "حكومة الاحتلال ترتكب مجزرة هدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقيه والضفة الغربية استمرارا لسياسة التهجير والابرتهايد".