رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس، لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتحميل حكومة الاحتلال مسؤولية ما يحدث من تقويض لحل الدولتين، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما أبرزت الصحف الثلاث، عملية القمع التي حدثت بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، وقرار الأسرى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ردا على ذلك.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس خلال لقائه بلينكن: نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث اليوم من ممارسات تقوض حل الدولتين

- الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

- اشتية: إسرائيل تدمر مخرجات عملية السلام وحل الدولتين

- إضراب شامل ومواجهات في جبل المكبر واعتصام في الحمرخان الأحمر

- إدارة السجون تنفذ عملية قمع واسعة بحق الأسيرات.. والأسرى يقررون التصعيد

* "الأيام":

- الرئيس يشدد لبلينكن على إنهاء الاحتلال والوزير الأمريكي لم يحمل معه شيئا جديدا

- الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

- سلطات الاحتلال تنفذ حملة تنكيل واسعة بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

- جبل المكبر يقفل مداخله أمام الاحتلال والمستوطنون يعتدون في البيرة وحوارة

- العاهل الأردني يلتقي بايدن قي واشنطن غدا

- بلينكن يلتقي ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني

* "القدس":

- الرئيس: إسرائيل تقوض حل الدولتين واتخذنا قرارات لحماية مصالح شعبنا

- بلينكن: نعارض أي اجراء أحادي الجانب كتوسيع المستوطنات وعمليات الهدم والاخلاء

- الاحتلال يستولي على معدات لمجلس عانين ويواصل حصار أريحا لليوم الرابع

- المعتقلون يقررون تصعيد خطواتهم في السجون ردا على التنكيل بالأسيرات

- إصابة جنديين في حادث دهس جنوب نابلس والسائق يسلم نفسه

- شعارات عنصرية معادية للعرب في صفد

- أوكرانيا تجدد طلبها للحصول على طائرات مقاتلة