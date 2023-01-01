  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلين في الولجة وبيت جالا شمال غرب بيت لحم

الأربعاء 01 فبراير 2023 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في بيت جالا والولجة، شمال غرب بيت لحم.  

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق قرية الولجة، وهدمت منزلا بمساحة 100 متر مربع، يعود للمواطن خليل احمد سليم عوض الله، بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن منطقة "عين جويزة" تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم العديد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف العمل فيها، لتفريغها من أصحابها.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الانشاء يقع في منطقة "كريمزان" قرب مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، مكون من طابق واحد، يعود للمواطن جورج فرح النجار، بحجة عدم الترخيص.

ولفت قسيس إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن النجار رغم حصوله على قرار من احدى المحاكم الإسرائيلية، بعدم وقف البناء في منزله.

#بيت لحم #الاحتلال #الولجة

الأكثر قراءة اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

صحيفة عبرية : تغيير جذري في اختيار حراس المستوطنات

بعد عمليّة القدس.. زعيم المُعارضة التركيّة “يُشارك الشعب الإسرائيلي آلامه” ويُعزّي نتنياهو!

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

الأخبار الرئيسية

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

Screenshot_41

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

هل تساهم زيارة بلينكن بتراجع السلطة عن قرارها بشأن "التنسيق الأمني"؟ مجدلاني يجيب

1-368-730x438

رسائل تحذيرية من "حماس" والجهاد" للاحتلال وتهديدات بتفجر الأوضاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم