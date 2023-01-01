الاحتلال يهدم منزلين في الولجة وبيت جالا شمال غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في بيت جالا والولجة، شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق قرية الولجة، وهدمت منزلا بمساحة 100 متر مربع، يعود للمواطن خليل احمد سليم عوض الله، بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن منطقة "عين جويزة" تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم العديد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف العمل فيها، لتفريغها من أصحابها.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الانشاء يقع في منطقة "كريمزان" قرب مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، مكون من طابق واحد، يعود للمواطن جورج فرح النجار، بحجة عدم الترخيص.

ولفت قسيس إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن النجار رغم حصوله على قرار من احدى المحاكم الإسرائيلية، بعدم وقف البناء في منزله.