  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

الأربعاء 01 فبراير 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات طالت عددا من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت محافظة جنين واعتقلت الأسير المحرر طارق أبو شادوف عقب اقتحام منزله من بلدة برقين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وداهمت محلا تجاريا على مدخل البلدة، وقامت بمصادرة تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة لديه.

يأتي ذلك، فيما استنفر الاحتلال قواته في ساعات متأخرة من الليل على حاجزي حوارة وزعترة، وأغلق الحاجزين أمام حركة المواطنين.

يتبع..

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

صحيفة عبرية : تغيير جذري في اختيار حراس المستوطنات

بعد عمليّة القدس.. زعيم المُعارضة التركيّة “يُشارك الشعب الإسرائيلي آلامه” ويُعزّي نتنياهو!

الأخبار الرئيسية

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

Screenshot_41

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

هل تساهم زيارة بلينكن بتراجع السلطة عن قرارها بشأن "التنسيق الأمني"؟ مجدلاني يجيب

1-368-730x438

رسائل تحذيرية من "حماس" والجهاد" للاحتلال وتهديدات بتفجر الأوضاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم