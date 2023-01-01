الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات طالت عددا من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت محافظة جنين واعتقلت الأسير المحرر طارق أبو شادوف عقب اقتحام منزله من بلدة برقين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وداهمت محلا تجاريا على مدخل البلدة، وقامت بمصادرة تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة لديه.

يأتي ذلك، فيما استنفر الاحتلال قواته في ساعات متأخرة من الليل على حاجزي حوارة وزعترة، وأغلق الحاجزين أمام حركة المواطنين.

يتبع..