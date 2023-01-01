أجواء عاصفة وماطرة وشديدة البرودة

رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وغدا الخميس، تراجع تأثر المنخفض الجوي بشكل تدريجي مع بقاء الجو بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة بين الحين والآخر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو وبارداُ الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو بارداُ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.