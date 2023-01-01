  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أجواء عاصفة وماطرة وشديدة البرودة

الأربعاء 01 فبراير 2023 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء عاصفة وماطرة وشديدة البرودة



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وغدا الخميس، تراجع تأثر المنخفض الجوي بشكل تدريجي مع بقاء الجو بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة بين الحين والآخر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو وبارداُ الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو بارداُ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

سموتريتش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

وزيرة إسرائيلية تهاجم بلينكن.. ولابيد يرد

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

صحيفة عبرية : تغيير جذري في اختيار حراس المستوطنات

بعد عمليّة القدس.. زعيم المُعارضة التركيّة “يُشارك الشعب الإسرائيلي آلامه” ويُعزّي نتنياهو!

الأخبار الرئيسية

مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..

لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة

Screenshot_41

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس على حاجز زعترة

هل تساهم زيارة بلينكن بتراجع السلطة عن قرارها بشأن "التنسيق الأمني"؟ مجدلاني يجيب

1-368-730x438

رسائل تحذيرية من "حماس" والجهاد" للاحتلال وتهديدات بتفجر الأوضاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم