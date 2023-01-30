ادارة سجون الاحتلال تلغي زيارات الأسيرات التي كانت مقررة غداً

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إنّ "إدارة سجون الاحتلال أبلغت الصليب الأحمر، بإلغاء زيارة الأسيرات التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء".

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة أن إلغاء إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي زيارة الأهالي والمحامين للأسيرات في سجن الدامون مؤشر خطير حول مدى الجريمة التي ارتكبت بحقهن.

واعتدت قوات القمع في سجن "الدامون"، صباح اليوم الثلاثاء، على الأسيرات الفلسطينيات، ورشوا عليهن غاز الفلفل المسيل للدموع، وفي رد فعل احتجاجي على القمع، أحرقت الأسيرات بعض غرف السجن، وفق ما نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وجاء في منشور للهيئة على صفحتها في "فيسبوك" أن "إدارة سجن الدامون اعتدت بالضرب على بعض الأسيرات، وحالة توتر في كل السجون، وسيكون اليوم خطوات تصعيدية في كل السجون للرد على ما يحدث عند الأسيرات".

وقالت الهيئة في منشور آخر إن "ادارة سجن الدامون عزلت ممثلة الأسيرات، ياسمين شعبان بعد الاعتداء عليها، وتحول غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات وتفرض عقوبات قاسيه على الأسيرات".

وأضافت الهيئة أن "إدارة سجن عوفر أغلقت كافة الأقسام، والأسرى أرجعوا وجبات الإفطار، وطالبوا بإجراء اتصال هاتفي مع الأسيرات للوقوف عند تفاصيل ما يحدث داخل السجون، وتم إبلاغ إدارة سجون الاحتلال أن الأسيرات خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهن".