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حقيقة تعليق الدوام غداً في مدارس غزة

الثلاثاء 31 يناير 2023 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تعليق الدوام غداً في مدارس غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، عن انتظام العملية الدراسية غدًا الأربعاء في جميع المؤسسات التعليمية بقطاع غزة، دون أي تعليق.

وقال مدير عام العلاقات العامة في الوزارة، أ. أحمد النجار، خلال حديثه لـ "لرأي": "لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم أي قرار بخصوص تعليق الدوام المدرسي في المؤسسات التعليمية بغزة غدًا الأربعاء".

ونفى الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم تعليق الدوام الدراسي غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

ودعا النجار النشطاء والصحفيين إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والتزود بالمعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وأشار إلى أن أي قرار بتعليق الدوام المدرسي ستقوم الوزارة بنشره عبر منصاتها الرسمية.

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعة مفادها، أنه وفقًا لتوصيات لجنة الطوارئ فقد تقرر تعليق الدراسة غدًا الأربعاء.

#غزة #التعليم

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