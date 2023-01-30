اشتية يستقبل رئيسة الذراع الاستثماري لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية

رم الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع الرئيسة التنفيذية للذراع الاستثماري لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية (Proparco) فرانسواز لومبارد، اليوم الثلاثاء، شراكات وبرامج المجموعة الاستثمارية في فلسطين، بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية مارتن بيرنت.

ودعا رئيس الوزراء المجموعة إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات المالية التي يتم منحها عبر البنوك والمؤسسات المالية للقطاع الخاص، لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم فوائد منافسة تمكّن هذه المشاريع من التطور والاستدامة.

وناقش رئيس الوزراء مع الوفد إمكانية التركيز على الأولويات الوطنية، وأهمها تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومعالجة قضية البطالة خاصة ما بين الخريجين، من خلال اعتماد برامج إعادة صياغة المهارات، والتوجه نحو التعليم المهني والتقني.

كما بحث اشتية مع الوفد إيجاد أفق للتعاون التنموي مع بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، مثمنا دور فرنسا في دعم إقامة إحدى كليات جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عبر وكالة التنمية الفرنسية، داعيا إلى مزيد من الدعم الفني والتقني للجامعة.

وأطلع رئيس الوزراء لومبارد على برامج وشراكات المجموعة في فلسطين بما يشمل القروض والدعم الفني وبرامج الضمان الائتماني، وغيرها.