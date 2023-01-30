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الأسرى يقررون "حل التنظيم" داخل السجون

الثلاثاء 31 يناير 2023 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يقررون "حل التنظيم" داخل السجون



القدس المحتلة/سما/

علّق الأسرى في سجون الاحتلال إضراب الـ 120 أسيرًا بسجن النقب بعد أن قرروا الدخول في خطوة تصعيدية أخرى.

وقال مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء، إن الأسرى قرروا "حل التنظيم" في ظل توتر المتصاعد الذي يسود السجون منذ ساعات الصباح، وخلال الأيام الماضية.

ويعرف "حل التنظيم" في سجون الاحتلال بأنه إعلان للاستنفار، بمعنى أن يحل كل تنظيم "فصيل" في السجون نفسه، ويعلن عدم مسؤوليته أو تعامله مع إدارة السجن، وعليه يصبح كل أسير ممثلاً لنفسه، وعلى إدارة السجون أن تتعامل مع كل منهم ممثلاً لنفسه.

بدورها، أوضحت وزارة الأسرى والمحررين، أنّ قرار حل التنظيمات من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على إدارة السجون، وخطوة الإضراب لا زالت قائمة كخيار للأسرى وسيتم اللجوء إليها في الوقت المناسب.

وصعّد الأسرى في سجون الاحتلال من خطواتهم النضالية، احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون بحقهم، فيما تقرر إغلاق الأقسام في جميع السجون بعد ظهر اليوم، وعدم الخروج للفحص الأمني احتجاجًا على الإجراءات التعسّفية بحق الأسيرات وأسرى النقب وعوفر ومجدو.

#الاسرى الفلسطينيين

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