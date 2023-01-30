يديعوت تكشف عن مناورات عسكرية واسعة النطاق في يونيو المقبل

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم، عن إجراء مناورات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة :"في يونيو المقبل، سيتم إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق لإعداد الجبهة الداخلية لصراع عسكري من جبهتي "لبنان وغـزة"

وأضافت الصحيفة:" في سيناريو الحرب المقبلة، لا توجد تقديرات دقيقة لكمية الصواريخ والقذائف التي سيتم إطلاقها من الشمال ومن غزة (تقديرات سابقة توقعت إطلاق 1500 صاروخ يوميا).

وأضافت: "وفقا للسيناريو ستتعطل شبكات الهواتف الخلوية والكهرباء، وسيتضرر 450-500 مبنى، وستسمح الحكومة بإخلاء آلاف المستوطنين من الحدود اللبنانية أو من غلاف غـزة.

وتابعت: "سيحدث شلل تام في حياة المستوطنين في كافة المدن، وسيتم شن هجمات الكترونية مكثفة وستحدث مواجهات في مدن الداخل مع الفلسطينين على غرار ما حدث في 2021، وستتعطل إمدادات الغذاء والدواء للسكان.