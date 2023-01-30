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سموترتيش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة

الثلاثاء 31 يناير 2023 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموترتيش يرد على تصريحات تحويل وزارته أموال الضرائب للسلطة



القدس المحتلة/سما/

رد وزير المالية في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بتسلئيل سموترتيش، مساء الثلاثاء، على تصريحات قناة عبرية بشأن تحويل وزارته أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. 

وبحسب وسائل إعلام عبرية، إن سموتريتش نفى نفيًا قاطعًا الأنباء التي أوردتها (القناة 12) بأن وزارته حولت أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.


ووصف سموتريتش التقرير بالكذبة المتكاملة، موضحًا أن وزارته تخطط لسلسلة من العقوبات ضد السلطة في أعقاب التصعيد الأمني ​​وتشجيعها لما وصفه بـ "الإرهاب".

#بتسلئيل سموتريتش #السلطة الفلسطينية #اموال المقاصة

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