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الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

الثلاثاء 31 يناير 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية أحمد حسني.

ونقل رئيسا جهازي المخابرات رسالة دعم وتضامن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على دعمهما للرئيس محمود عباس، وفلسطين وشعبها الشقيق والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس، أهمية استمرار التنسيق مع الجانبين المصري والأردني وشكره للجهود التي تبذلها كل من مصر والأردن للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

#االرئيس #عباس كامل #احمد حسني

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