البكري: مكرمة من خادم الحرمين لـ1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

رام الله/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، حصول وزارة الأوقاف على مكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى لأداء فريضة الحج.

وتقدم البكري باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية باسم شعبنا بواجب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه المكرمة، التي لها أبلغ الأثر في التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني.

وأشاد البكري بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية في دعم شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده.