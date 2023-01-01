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وقفة دعم وإسناد لأهالي وطلبة قرية الخان الأحمر شرق القدس ضد التهجير

الثلاثاء 31 يناير 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

شارك ممثلون من وزارة التربية والتعليم ومديريتها في ضواحي القدس، وعدد من المعلمين، وطلبة المدرسة، في وقفة دعم وإسناد لأهالي وطلبة تجمع مدرسة الخان الأحمر شرق القدس ضد مخطط تهجيرهم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر المشاركون في الوقفة التي نظمتها الوزارة في قرية الخان الاحمر، اليوم الثلاثاء، عن دعمهم وتضامنهم مع طلبة وأهالي المدرسة والقرية.

وقال رئيس وحدة متابعة المديريات في الوزارة أحمد ناصر ، إن هذه الوقفة تأتي في سياق مؤازرة طلبة مدرسة الخان الأحمر ومعلميها، حيث تضم 125 طالبا وطالبة، وكذلك القائمين عليها، لما يتعرضون له من مخططات استيطانية تهدف لهدم المدرسة وترحيل سكان القرية.

وأكد دور الشركاء التربويين والأجانب وما يقومون به ضمن خطة الحماية والمناصرة، بالوقوف مع المدارس المستهدفة من تهديدات مستمرة من قبل الاحتلال، وتقديم دعم للسكان والطلبة وتجديد الإصرار على العيش الكريم وتقديم خدمة تعليمية جيدة في مثل هذه المدارس.

وشدد المشاركون خلال الوقفة على الاستمرار في متابعة احتياجات المدرسة، وتوفير كافة سبل الحماية والتعليم المتوفرة لدعم صمود سكان الخان الأحمر خاصة الطلبة.

وتضم قرية الخان الأحمر 25 تجمعا، يعيش فيه نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال يتهددهم خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.

وتجددت مخاوف الأهالي بعد إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.

#التهجير #القدس #الخان الاحمر #وقفة دعم

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