بلينكن يصل رام الله للقاء الرئيس بعد اجتماع ابو مازن مع مدراء مخابرات مصر والأردن

رام الله / سما /

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ظهر الثلاثاء، إلى رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس.

وسيبحث بلينكن مع الرئيس عباس، تطورات الأوضاع في المنطقة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والعلاقات الثنائية.

وكان بلينكن عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في تل أبيب، وبحث معهم التصعيد في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والملف الإيراني وغيره.

وأكد بلينكن أن هناك حاجة ملحة لوقف التدهور الأمني الحالي.

وسبق وصول بلينكن إلى رام الله، لقاء ثلاثي جمع الرئيس محمود عباس، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حاتوقاي، لبحث الأوضاع الأمنية المتردية.