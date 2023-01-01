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فتوح يندد بعمليات القمع بحق الأسرى ويعتبرها انتهاكا فاضحا للمواثيق الدولية

الثلاثاء 31 يناير 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ندّد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بعمليات القمع والتنكيل التي يتعرض لها أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرها خرقا وانتهاكا فاضحا لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي الأسري، وتحفظ حقوقهم.

 وقال فتوح، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن استقواء إدارة سجون الاحتلال ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بحق أسرانا الأبطال سوف يفجر الأوضاع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تنال آلة القمع الفاشية من عزيمتهم واصرارهم.

وطالب فتوح جماهير شعبنا البطل بالاعتصام والتضامن بجميع الميادين الرئيسية، دعما لأسرى الحرية.

#روحي فتوح #الأسرى #المواثيق الدولية

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