بلاغ عاجل من الفنان حسن يوسف بسبب خبر مسيئ لشمس الباردوي

وكالات / سما /

تقدم الفنان حسن يوسف ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه القائمين على إحدى قنوات موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإساءة له ولزوجته شمس البارودي.

نص بلاغ حسن يوسف

وتتضمن البلاغ أن من بين الأخبار الكاذبة التى تم ترويجها خبر تحت عنوان "طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج".

وتابع أن هذه القنوات لم تكتف بنشر أخبار كاذبة ولكن نشرت بعض الصور المسيئة لموكله وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات.

وأضاف أن المدعى عليهم أساءوا إلى زوجة موكله الفنانة "شمس البارودى"، وكان هدفهم من وراء ذلك، التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهم، وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق فى الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق تلك القنوات التى تبث على موقع "يوتيوب

من جانبه، يستعيد الفنان حسن يوسف نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات عن الساحة الفنية بسبب عدم وجود عمل درامي مناسب يتعاقد عليه.

حسن يوسف في رمضان 2023

ويشارك حسن يوسف في السباق الرمضاني 2023، من خلال مسلسل "السيدة زينب"، ومن المقرر أن يشارك به نخبة من نجوم الفن الآخرين وهم الفنانة عفاف شعيب بعد غياب سنوات ايضا، والفنان أحمد سلامة وإيمى طلعت زكريا، وهو من إخراج سامر خضر.

هذا وكانت آخر أعمال حسن يوسف الفنية، مشاركته في مسلسل الضاهر، من إخراج ياسر زايد وبطولة محمد فؤاد وتامر عبد المنعم وفريال يوسف، ودارت أحداث المسلسل حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

حسن يوسف واستيائه من عدم حضور مهرجان القاهرة

وسبق وأن تصدر حسن يوسف مؤشرات البحث بعد أن تحدث عن استيائه من عدم دعوته لحضور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، حيث قال حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" أنا مش مهتم ومش فاضي اعرف بعتولي دعوة لحضور مهرجان القاهرة السينمائي ولا مبعتوش".

وأضاف: "استقبلت أول حفيدة هذا الشهر، لست متأكدا من إرسال دعوة لي من مهرجان القاهرة السينمائي من عدمه لأني كنت مشغولا باستقبال اول حفيدة لي".

وخرج نجله عمرو وهاجم حسين فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: طب ازاي الدولة تكرم فنان وسام العلوم و الفنون من الطبقة الاولى، و يطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول اصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن، لا انت محتاج لما تتعين في منصبب زي تراجع كده و تعرف التاريخ كويس عشان اكيد الدولة بتفهم اكتر منك، بس واضح ان جاي كومبارس و طلعت حافظ كلمتين خايبين زيك.

الفنان حسن يوسف

اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها، وتزوج من الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم “2 على الطريق” عام 1984 مع النجم عادل إمام وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائي.