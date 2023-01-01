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كنيسة تغلق أبوابها في وجه عروس فلبينية وتمنع دخولها للزفاف

الثلاثاء 31 يناير 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كنيسة تغلق أبوابها في وجه عروس فلبينية وتمنع دخولها للزفاف



وكالات / سما /

حفلات الزفاف هي مناسبة مليئة بالفرح والبهجة، وبينما يأمل الجميع في حفل زفاف جميل وخالٍ من العوائق، إلا أن ذلك لا يتم في بعض الأحيان وفقًا لما هو مخطط له.

في إحدى هذه الحوادث الغريبة، وقعت عروس فلبينية في موقف لا تحسد عليه عندما علقت أبواب كنيسة قديمة وأبت ألا تفتح قبل دخول العروس.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المثير للسخرية واصفين الأمر بـ "النحس"، فقد كان منسقو الزفاف يحاولون بكل جهدهم فتح الأبواب بينما تقف العروس بصبر.

استمر الأمر لمدة 10 ثوان، ومع ذلك، لم ينجح منظمو الزفاف واتصلوا بشخص آخر للمساعدة.

عروس في موقف صعب 

كل هذا بينما تحاول العروس الحفاظ على رباطة جأشها وتنتظر دخول حفل زفافها، على عكس العديد من الناس الذين قد يصابوا بالذعر في مثل هذا الموقف، وتجدر الإشارة إلى أن الباب استغرق 20 ثانية لفتحه.

يقول مصور الزفاف ويدعى «زي لي» لوكالة أسوشيتد برس: "أغلقت الأبواب نفسها وأبت أن تفتح وكأنها لا تريد أن يتم حفل الزفاف هذا".

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