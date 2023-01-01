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أول قرار صارم من اتحاد كرة القدم ضد الجماهير

الثلاثاء 31 يناير 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول قرار صارم من اتحاد كرة القدم ضد الجماهير



غزة / سما /

يدرس اتحاد كرة القدم اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف الشغب الجماهيري الذي يظهر في بعض مباريات الدوري الممتاز وحالة الشتائم المتواصلة التي تُسمع على المدرجات بشكل دائم.

وأصدر اتحاد كرة القدم تعليمات صارمة لحكام المباريات في حالة إطلاق الجماهير الهتافات المسيئة على المدرجات بإيقاف المباراة وإعطاء فرصة للأجهزة الفنية والإدارية بوقف الهتافات، وإذا استمرت الجماهير بإطلاق الهتافات المسيئة المتبادلة إنهاء المباراة والخروج من الملعب.

وسيعمل هذا القرار على الحد من ظاهرة الشتائم والهتافات التي تتبادلها الجماهير ووصلت لمرحلة متدنية جداً في شتائم الأندية واللاعبين والمدن بشكل عام.

ويعتبر هذا القرار الأول على إثر تداعيات أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شباب رفح والشجاعية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

#اتحاد كرة القدم #الشغب #الجماهير #دوري الممتازة #الهتافات المسيئة

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