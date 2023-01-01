قناة عبرية تزعم: عباس أكد لواشنطن بأن تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل لا يزال مستمرا ورفض التالي ..

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس محمود عباس لمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إن أجزاء من التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل ظلت في مكانها ولا تزال فاعلة، على الرغم من الإعلان عن تجميد كامل للتعاون الأمني الأسبوع الماضي في أعقاب مجزرة دامية للجيش الإسرائيلي في جنين.

وجاءت أقوال الرئيس عباس لبيرنز خلال اجتماع بالضفة الغربية , في الوقت الذي ضغطت فيه إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لإعادة التفكير في هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه تهدئة التوترات في أعقاب مداهمة الجيش الإسرائيلي لجنين صباح الخميس، مما استشهد خلالها تسعة فلسطينيين والتي اعتبرتها إسرائيل كانت عملية ضرورية لمكافحة العمليات.

وأضاف الرئيس عباس لبيرنز: "أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل - وهو مكون رئيسي للعلاقات الأمنية الحساسة لا يزال مستمرا"، وفقا لمسؤول مطلع على تفاصيل اجتماعهما والذي أكد تقرير القناة 12 العبرية.

وقال المتحدث باسم الرئيس عباس ، نبيل أبو ردينة ، الخميس الماضي، إن "التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل لم يعد قائماً".

وتنظر إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية إلى أن التنسيق الأمني عنصر أساسي يساعد على تهدئة العمليات وتعزيز الهدوء في الضفة الغربية، على الرغم من أن رام الله هددت مرارًا وتكرارًا بتعليق التعاون ردًا على التحركات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويشمل التنسيق الأمني ​​الاتصالات المنتظمة بين قوات الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لمنع التشابكات عندما يدخل الجيش الإسرائيلي البلدات الفلسطيني، كما تساعد السلطة الفلسطينية في إخراج الإسرائيليين الذين دخلوا عن طريق الخطأ إلى المناطق الفلسطينية وتنفيذ اعتقالات للمشتبه بهم في تنفيذ عمليات نيابة عن إسرائيل.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته إن رئيس السلطة الفلسطينية أكد لبيرنز أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل اعتقال المشتبه بهم بالعمليات وأن التنسيق الأمني ​​سيعاد بالكامل بمجرد عودة الهدوء.

ورفض الرئيس عباس طلب بيرنز بإدانة عملية إطلاق النار التي وقعت ليلة الجمعة في القدس وأدت إلى مقتل 8 إسرائيليين، قائلا إنه سيكون بمثابة "انتحار سياسي" وسط غضب فلسطيني متزايد من مجزرة جنين، حسبما أفادت القناة 12.