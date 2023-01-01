أغذية صحية ومفيدة فى الأجواء الباردة

وكالات / سما /

عندما يتعلق الأمر بالشتاء، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم وخلوه من الأمراض.

تساعد الفواكه الجافة مثل التمر واللوز والزبيب والكاجو والفستق بطريقة رائعة، إلى جانب منح جسمك القوة المقاومة لمحاربة أمراض الشتاء، فإنها توفر لك الفيتامينات والمعادن الأساسية وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

التمر الجاف

التمر غني بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد التي تفيد صحتك، تحتوي التمر المجفف على مادة البوليفينول التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم والسيطرة على مرض السكري والوقاية من السرطان، يساعد التمر جسمك أيضًا في إزالة السموم وتقليل الالتهاب، التمر هو مصدر طاقة غني بالمغذيات ويستخدم بشكل متكرر في ألواح البروتين.

اللوز

اللوز من الأطعمة الشتوية الخارقة التي تساعد في تعزيز الصحة العامة، يتم تحميلها بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم، حيث أنها تساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، يساعد اللوز أيضًا في الحفاظ على بصر جيد.

الكاجو

الكاجو من المكسرات الصحية التي توفر العديد من المزايا لجسمك. محتواها العالي من المغنيسيوم والنحاس والمنغنيز مفيد لجهاز المناعة والعظام وصحة الدماغ، يمكن تناول الكاجو بعدة طرق. يمكن تحميصها أو أكلها نيئة. يمكن إضافتها إلى أطباق مختلفة ، مثل الخير والتوفو والسلطات.

الفستق

يتمتع الفستق بخصائص ممتازة لتدفئة الجسم، مما يجعله خيارًا مناسبًا خلال فصل الشتاء، فهي منخفضة السعرات الحرارية بالمقارنة مع الكاجو والبندق. يساعد على إدارة الوزن ومرض السكري وصحة القلب ومستويات الهيموجلوبين الجيدة، إلى جانب تعزيز المناعة ، يساعد هذا الطعام الجاف في الحفاظ على صحة الجلد أيضًا.

التين

يستخدم التين، لعلاج العديد من الأمراض، مثل الإمساك والربو والسعال، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهو مفيد للحفاظ على صحة القلب وضغط الدم، كما أن التين غني بالحديد ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم، يمكنك تناول التين مع الحليب خلال فصل الشتاء.

الزبيب

يساعد الزبيب، في الهضم وتحسين صحة العظام، ومنع هشاشة العظام، كما أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة الضروري لمكافحة الأمراض الفيروسية في الشتاء، يساعد الزبيب أيضًا على تغذية فروة الرأس الجافة وخفض مستويات الكوليسترول. كما أنه يحتوي على الحديد الذي يساعد على منع فقر الدم. نظرًا لأن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية ، فيجب تناوله باعتدال بعد استشارة أحد الخبراء.

عين الجمل

يمدك الجوز بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ وب 6 وحمض الفوليك، كما أنها توفر لك الكثير من الألياف والبروتين، يساعد الجوز أيضًا في الحفاظ على صحة القلب وإدارة مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الشعر.