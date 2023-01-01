الدفاع المدني بغزة ينشر إرشادات السلامة خلال المنخفض الجوي

رام الله / سما /

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، جملة من الإرشادات للمواطنين، تزامناً مع المنخفض الجوي الحالي على قطاع غزة، الذي يتخلله رياح قوية وهطول أمطار غزيرة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، ومراعاة الآتي:

- تجنب السير بين المباني أثناء هبوب الرياح الشديدة، وعدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه.

- تنظيف أسطح المنازل والساحات حولها من النفايات والأعشاب أو أي معيقات، وتثبيت ما هو مُعرض للتطاير مثل "ألواح الاسبست"، ولواقط التلفاز وخزانات المياه.

- عدم الخروج من المنزل خلال اشتداد الأمطار والرياح إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء.

- تنظيف مجاري الصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار، تفادياً لانسدادها.

-عدم ترك الأطفال يلعبون خارج المنازل أو بالقرب من تجمعات مياه الأمطار.

- فصل التيار الكهربائي عن التلفاز والهواتف واللاقط قبل النوم، تحسباً لحدوث الصواعق.

- توفير التهوية المناسبة أثناء استخدام المدافئ بأنواعها؛ للوقاية من الاختناق، واتخاذ احتياطات الأمان أثناء تشغيلها.

-عدم القيادة وقت اشتداد الرياح والأمطار إلا للضرورة، والابتعاد عن تجمع المياه في الشوارع.

- اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي حوادث السير، وتفادي التوقف الفجائي، وإشعال مصابيح المركبة أثناء القيادة، وخاصة في الضباب.

- تفقد كوابح المركبات والإطارات والمصابيح الأمامية والخلفية والتأكد من عمل مساحات الزجاج.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين في حال التعرض لطارئ أو الاحتياج للمساعدة، التواصل على أرقام الطوارئ المجانية، الدفاع المدني: (102)، العمليات المركزية: (109).