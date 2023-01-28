  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تخفيض الضريبة.. الوقود لن يرتفع في اسرائيل

الثلاثاء 31 يناير 2023 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخفيض الضريبة.. الوقود لن يرتفع في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قبل 48 ساعة من رفعه، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم (الثلاثاء) ، إصدار أمر بتخفيض الضريبة على الوقود بطريقة تلغي الزيادة في أسعار الوقود التي كان من المفترض أن تزيد بمقدار 33 أغورة غدا.

وسيدخل الأمر حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة وسيتم تخفيض سعر الوقود على الفور إلى سعره بعد التخفيض السابق الذي قرره وزير المالية قبل نحو شهر.

وكان من المفترض أن ترتفع أسعار الوقود ،بمعدل حوالي 33 اغورة للتر الواحد ، إلى مستوى 7.17 شيكل للتر البنزينمن فئة 95 .

وبحسب اقتراح سموترتيش ، سيتم تخفيض ضريبة الشراء والضريبة الانتقائية التي سيتم تطبيقها على البنزين حتى نهاية عام 2023 ، بحيث تكون 3.183.32 شيكل لكل ألف لتر.

الأكثر قراءة اليوم

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

صحيفة عبرية: إلى نتنياهو وهو يوزع السلاح.. من يضمن عدم وصوله إلى يد العرب؟

غضب في تل أبيب من موقف موسكو إزاء عملية بيت حنينا

غزة: تنويه مهم حول الشقق والمشاريع المصرية

بلينكن: ملتزمون بأمن "إسرائيل" وعلى الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. حماس تعلق

هآرتس: نتنياهو لا يملك إلا صب المزيد من الزيت على النار

صحيفة عبرية: "أيام الرعب".. فترة معقدة ومتفجرة تنتظرنا

الأخبار الرئيسية

وثائق بريطانية تكشف : بوش سعى لإسقاط عرفات خلال انتفاضة الأقصى وهذا ما حدث ..

جنين

تفاصيلٌ جديدةٌ ومُثيرةٌ .. جنرالٌ: “لو كُنّا على دراية بتبعات عملية جنين المأساوية علينا لألغيناها”

image_processing20230128-291924-t3sr31

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

بلينكن

الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

صحيفة: المقاومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى الاحتلال عبر الوسطاء وهددت بتفجير الأوضاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم