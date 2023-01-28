تخفيض الضريبة.. الوقود لن يرتفع في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قبل 48 ساعة من رفعه، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم (الثلاثاء) ، إصدار أمر بتخفيض الضريبة على الوقود بطريقة تلغي الزيادة في أسعار الوقود التي كان من المفترض أن تزيد بمقدار 33 أغورة غدا.

وسيدخل الأمر حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة وسيتم تخفيض سعر الوقود على الفور إلى سعره بعد التخفيض السابق الذي قرره وزير المالية قبل نحو شهر.

وكان من المفترض أن ترتفع أسعار الوقود ،بمعدل حوالي 33 اغورة للتر الواحد ، إلى مستوى 7.17 شيكل للتر البنزينمن فئة 95 .

وبحسب اقتراح سموترتيش ، سيتم تخفيض ضريبة الشراء والضريبة الانتقائية التي سيتم تطبيقها على البنزين حتى نهاية عام 2023 ، بحيث تكون 3.183.32 شيكل لكل ألف لتر.